Flohmarkt, Tiersegnung und viele Esel

Lorsch.Pia Fischer, Lorscher Esel-Besitzerin, lädt die Bevölkerung auch in diesem Jahr wieder ein zu einem Hoffest mit Muli Mucki und seinen Eselfreunden. Gefeiert wird am 3. Oktober (Feiertag) ab 10 Uhr in der Biengartenstraße 43 auf dem Anwesen der DRK-Ehrenbereitschaftsleiterin Irmgard Brunnengräber.

Gottesdienst mit Diakon Debus

Um 10.30 Uhr gibt es einen Wortgottesdienst durch

...