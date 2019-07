„Florales Himmelsband“ und Rosengarten

Lorsch.Eine beeindruckende Vielfalt an blühenden Blumen, Stauden und Gräsern, an Kunstwerken, Gebäuden, Wasserspielen und Natur in allen Variationen erlebten jetzt Mitglieder und Freunde der Lorscher Arbeiterwohlfahrt bei einem Rundgang über die 40 Hektar große Bundesgartenschau (BUGA) Heilbronn.

Die Lorscher AWO-Vorsitzende Marlene Zarges erklärte zu Beginn anhand eines Plans, welche Bereiche

...