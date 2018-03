Anzeige

In die 40 Wohnungen am Stadtrand in der Nähe des Friedhofs, die Platz für insgesamt 240 Menschen bieten, sollen schon in Kürze die ersten Bewohner einziehen. Die Belegung wird über den Kreis Bergstraße vorgenommen. red

