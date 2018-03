Anzeige

Die Ausstellung in Havanna zeigt etwa 40 Großfotos aus einem Jahrhundert (1915 bis 2015). Viel verändert hat sich im Tabakanbau währenddessen nicht. Trotzdem sind vor allem die historischen Fotos auch Milieu-Studien. Sie erzählen von einer Zeit, deren Gesichter und Kulissen viel ferner als hundert Jahre scheinen. Dazu kommen Textbanner. „Wir wollen mit dieser Ausstellung auch für ein Austauschprojekt werben“, erklärt die Leiterin des Lorscher Kulturamtes Gabi Dewald. Tabak eigne sich hervorragend dazu, Menschen rund um den Globus klarzumachen, wie nahe sich alle Kulturen sind, die sich um das Gleiche bemühen, sagt sie.

In Deutschland konnten die rührigen Tabakpflanzer aus Südhessen die Universität Bremen für ihr Friedensprojekt interessieren. In Kuba sind die St.-Hieronymus-Universität La Habana und die Universität von Pinar del Rio mögliche akademische Partner. Sowohl das Auswärtige Amt als auch die deutsche Botschaft in Kuba sind über das Projekt informiert. Auf der Karibikinsel wurden die Ausstellung und ein Arbeitseinsatz der Deutschen auf den Feldern von Pinar del Rio vom Kultusministerium und dem Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, das sich um die kubanischen Unesco-Welterben kümmert, unterstützt.

Während die Ausstellung in andere Provinzen Kubas weiterreist, sind die Deutschen mittlerweile wieder nach Hause zurückgekehrt. Dort muss der Tabak des vergangenen Jahres zu Ende fermentiert werden, was nahtlos in die neue Aussaat übergeht. „Und natürlich arbeiten wir weiter an unserem internationalen Projekt“, sagt Dewald. Fortsetzung folgt. red

