Freude über brütende Kiebitze, Kraniche und einen Rotmilan

Lorsch.„Der Kanarienzüchter-, Vogelfreunde- und Vogelschutzverein Lorsch befindet sich durch die grassierende Corona-Pandemie in diesem Jahr in einer beschwerlichen Ausnahmesituation“, verdeutlichte jetzt Vorsitzender Nicolai Poeplau mit Blick auch auf die finanzielle Situation. Glücklicherweise sei es gelungen das Vordach der Terrasse am ehemaligen Gaststättengebäude im Vogelpark zu erneuern.

...