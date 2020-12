Friedenslicht abholen

Lorsch.Der beliebte Friedenslichtgottesdienst kurz vor Weihnachten, den die Pfadfinderinnen der PSG jährlich gestalten, kann in Corona-Zeiten nicht stattfinden. Dennoch möchten die PSG-lerinnen die Möglichkeit anbieten, sich das Licht, das in Bethlehem entzündet wurde und von dort aus ausgesendet wird, für zu Hause abzuholen. Die Aktion „Friedenslicht to go“ findet heute auf dem Platz vor der Königshalle statt, und zwar von 17 bis 19 Uhr.

Dafür sollen eigene Kerzen mitgebracht werden, bitten die Pfadfinderinnen. Die PSG bietet notfalls auch Kerzen zum Preis von zwei Euro an einem Stand an.

Mit Hilfe einer „Einbahnstraße“ – wegen Corona – können die Kerzen dann an der Flamme aus Bethlehem angezündet werden. Dazu läuft die gewohnte Musik der Band „Kristall“ im Hintergrund vom Band und des Weiteren eine Dia-Show.

Die Aktion unterliegt wegen der Pandemie einem Hygienekonzept. Es gibt außer den Einbahnregelungen die Anweisung, einen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten und das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist Pflicht. Während der Aktion werden Bilder gemacht und im Anschluss über verschiedene Kanäle veröffentlicht, so dass auch diejenigen, die nicht kommen können, teilhaben können.

Das Thema für die Übergabe des Friedenslichts ist in diesem Jahr „Frieden überwindet Grenzen“. Dazu passend kann man bei der Aktion für den Verein „United for Rescue – Gemeinsam Retten e.V.“ in eine bereitgestellte Kasse spenden. Der Verein unterstützt zivile Seenotrettung. chm

