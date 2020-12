Friedenslicht an der Königshalle

Das Friedenslicht kommt, wird aber diesmal anders weitergegeben als gewohnt. © Neu

Lorsch.Das „Friedenslicht“ wird seit 1986 regelmäßig in Bethlehem entzündet und weltweit verteilt. Für die Region Bergstraße wird es in diesem Jahr in Heppenheim unter anderem an die Pfadfinderinnen von Lorsch verteilt. Diese wollen das Licht unter Beachtung der Corona-Regeln an die Bevölkerung weitergeben. Der Termin ist am Samstag (19.) von 17 bis 19 Uhr auf dem Benediktinerplatz vor der

