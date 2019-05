Frische Farbe in der katholischen Bücherei

LORSCH.Hunderte Bücher wurden ausgeräumt: Mit Feuereifer, Herzblut und viel Spaß bei der Sache waren die Lorscher Pfadfinderinnen Sankt Georg (PSG) bei ihrem freiwilligen Arbeitseinsatz im Rahmen der 72-Stunden-Aktion in der Katholischen Öffentlichen Bücherei. Seit Freitag nachmittags packten sie in der Schulstraße an.

Im Jahr 1983 zog die Bücherei in die städtischen Räume im ehemaligen

