„Froh übers Votum des Jugendrats“

Lorsch.Das Lorscher Jugendzentrum ist marode. Wo der neue Treff errichtet werden soll – am bisherigen Standort am Stadtrand oder in der Stadtmitte – darüber wird derzeit intensiv diskutiert. Der Jugendrat hatte sich in seiner Sitzung vor zwei Wochen mehrheitlich für die Verlegung ins Zentrum am Wingertsberg ausgesprochen, die SPD hatte daraufhin unter anderem daran erinnert, dass ein Jugendtreff

...