Früher im Forsthaus daheim

LORSCH.Horst Wackernagel in Lorsch feierte gesund und gut gelaunt seinen 85. Geburtstag. Viele kamen, um dem Familienvater und Großvater zu gratulieren. Geboren wurde Wackernagel in Bensheim, dort ist er auch zur Schule gegangen. Gelebt und gearbeitet hat er immer in der Region. Unter anderem ist das Forsthaus Lorsch das Zuhause von ihm und seiner Familie gewesen.

Tätig war Horst Wackernagel

...