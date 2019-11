Frühere A-Jugend lässt alte Zeiten aufleben

Lorsch.Groß ist der Zusammenhalt der ehemaligen Fußball-A-Jugend des SC Olympia Lorsch aus den frühen 1980er Jahren. Immer wieder treffen sich die Fußballer, um alte Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Dies war auch vor wenigen Tagen der Fall, als wieder ein Treffen in der Lorscher Gaststätte „Zum Taubenschlag“ anberaumt wurde. Die ehemaligen Jugendfußballer erinnerten sich an alte Zeiten, in denen sie stets im Darmstädter Fußballbezirk sportliche vertreten waren und begutachteten das zahlreich vorhandene Bildmaterial.

Auch der von Philipp Janson gedrehte Olympia-Film wurde mit Interesse angesehen. Besonders groß war die Freude, als der früheren Verteidiger Wolfgang Maiberger zur Truppe hinzustieß. Dieser hatte gerade eine mehrstündige Autofahrt aus dem Westlichen Münsterland hinter sich, wo er seit Anfang der 1990er Jahre lebt. red/Bild: atth

