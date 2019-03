Frühjahrsputz am 16. März

Lorsch.Am 16. März steht in Lorsch wieder der Frühjahrsputz an. Gefragt sind nach Angaben der Stadt wieder möglichst viele engagierte Bürger, Vereine und Organisationen, die zum Besen greifen.

Um 9 Uhr treffen sich die Helfer dazu am Betriebshof der Stadt Lorsch (In der Wolfshecke 2). Dort werden die Freiwilligen in verschiedene Sammelgebiete aufgeteilt und eingewiesen. Ziel ist es, den öffentlichen Raum – Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und die starke frequentierten Spazierwege – von Müll und Abfall zu säubern. Die Helfer werden mit Müllsäcken und gegebenenfalls mit Warnwesten ausgestattet. Zum Abschluss gegen 12 Uhr steht ein zünftiger Imbiss für die ganze Helfergruppe im Betriebshof bereit.

Anmeldung bis zum 8. März unter Telefon 06251/59 67-170 oder per Mail: r.dluzak@lorsch.de. red

