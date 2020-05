Frühlingsmarkt-Bummel im Internet

Lorsch.Auch der Lorscher Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest und Pfingstrosentagen fällt in seiner gewohnten Form in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch will die Stadt gemeinsam mit der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) eine Plattform bieten für Einzelhandel und Künstler, Vereine und Experten, Standbetreiber und Gastronomen, Unterhaltung und Information. Daher soll es am

...