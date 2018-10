Fünf Wochenenden ohne Musik

Lorsch.Ist es im Lorscher Zentrum zu laut? Soll es in der Stadt künftig eigens ausgewiesene „ruhige Wochenenden“ geben? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Kultur- und Sozialausschuss in seiner Sitzung am Dienstag. Ergebnis: Die Gremiumsmitglieder sprachen sich einstimmig für eine solche Neuerung aus.

Im kommenden Jahr soll es nun je fünf Samstage und Sonntage geben, die veranstaltungsfrei

