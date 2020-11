„Fünfter Gruppenraum“ ist im Freien

Lorsch.Angesichts der Corona-Pandemie zeigt sich das Kindergartenteam von St. Nazarius erfinderisch: In der katholischen Einrichtung in der Stiftstraße hat man in den vergangenen Wochen Einiges ins Freie verlagert. Etliche Aktionen sind innerhalb des Gebäudes mit seinen vier Gruppenräumen nur noch eingeschränkt möglich, beispielsweise Singen, Kreisspiele und Bewegungseinheiten – alles typische

...