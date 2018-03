Für die Büffel durch Schlamm und Fladen

Das Beweidungsprojekt in Einhausen ist nur eine von zahlreichen Aktivitäten des Vereins Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße. Bei der Jahreshauptversammlung wurde eine positive Bilanz gezogen. © Lotz

Lorsch.Zwischen Fladen und Schlammlöchern für das Wohl der Wasserbüffel zu sorgen, das sei ihr am Anfang gar nicht so leicht gefallen: Die Schilderungen einer neu hinzugestoßenen Helferin ließen die Mitglieder des Förderkreises Große Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße verständnisvoll schmunzeln. Zur Jahreshauptversammlung im Obergeschoss des Lorscher Brauhauses hatte man sich in einem für Menschen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4035 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018