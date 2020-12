Für Weihnachtsmessen gab’s auch früher schwierige Zeiten

Lorsch.Es kommt selten vor, dass ein katholischer Pfarrer seine Predigt ausgerechnet mit den Worten eines Protestanten beginnt. An Heiligabend war das in der Kirche St. Nazarius der Fall. Der Lorscher Pfarrer Michael Bartmann eröffnete seine Ansprache an die Gläubigen in der Christmette diesmal mit einem berühmten Zitat von Martin Luther.

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir,

...