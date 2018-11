Fugenarbeiten in der Hirschstraße

Lorsch.Noch einmal wird die Hirschstraße in dieser Woche zur Baustelle. Je nach Wetterlage werden an einem Tag zwischen dem heutigen Montag, 26. November, und dem kommenden Freitag, 30. November, in der Zeit von 7 bis 17 Uhr Fugenarbeiten durchgeführt. Diese sollten eigentlich schon am 13. November erfolgen, mussten nach Angaben der Stadtverwaltung jedoch witterungsbedingt verschoben werden.

Während der Bauarbeiten sei es erforderlich, Haltverbote einzurichten. Sollte es die Witterung zu lassen, werden die Arbeiten direkt am heutigen Montag abgeschlossen und die Haltverbote nachfolgend umgehend aufgehoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018