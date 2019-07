Funde aus der Keltenzeit bewundert

Lorsch.Die „Keltenwelt am Glauberg“ war das Ziel von 35 Interessenten, die mit dem Lorscher SPD-Kulturkreis in die Wetterau gefahren sind. Dort bietet ein modernes Museum sensationelle Funde aus drei Fürstengräbern. In zwei Gruppen wurden die Besucher durch das Museum geführt und erhielten dabei einen Einblick in die Geschichte dieses Volkes. Der Glauberg ist die alte und neue Heimat der

...