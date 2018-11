Fundstücke zu haben

LOrsch.Am kommenden Freitag (23.) versteigert die Stadtverwaltung wieder Fundsachen, die über das Jahr im Fundbüro zusammengekommen sind. Abgegeben oder von der Ordnungspolizei aufgesammelt, wurden diese trotz öffentlicher Bekanntmachung von ihren Eigentümern nicht abgeholt. Deshalb werden sie nun öffentlich auf dem Gelände des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses versteigert.

Die Versteigerung beginnt am Freitag um 14 Uhr. Eine halbe Stunde vor Beginn, also ab 13.30 Uhr, können alle zu versteigernden Gegenstände in Augenschein genommen werden. Reservierungen sind jedoch nicht möglich, heißt es von der Verwaltung.

Will ein Interessierter ein Fundstück nach dessen meistbietender Ersteigerung erwerben, muss er dieses vor Ort bar zahlen. Der Zugang zur Versteigerung zum alten Feuerwehrgerätehaus erfolgt über die Stiftstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018