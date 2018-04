Anzeige

Lorsch.Am vergangenen Sonntag wurde bei und mit der Fußballabteilung der Lorscher Turnvereinigung groß gefeiert. Doch vor dem Frühlingsfest stand eine Menge Arbeit auf dem Programm. Zwar leuchteten die weißen Gänseblümchen auf dem Rasen des Spielfelds einladend. Um auch das Drumherum glänzen zu lassen, hatte Andreas Massoth, unterstützt von Simone Glanzner und Hans-Jürgen Lebert, dazu aufgerufen, mit einer Frühjahrsputzaktion das gesamte Ehlried-Gelände auf Vordermann zu bringen.

Fotostrecke Fotos ansehen 8 Bilder Fotostrecke Frühjahrsputz der Tvgg Frühjahrsputz der Tvgg auf dem Lorscher Sportpark im Ehlried

25 Mitglieder – darunter auch Spieler der ersten und zweiten Mannschaft – hatten sich eingefunden, um sich an der Arbeit zu beteiligen. Wenn man es nicht selbst gesehen hat, kann man kaum glauben, was innerhalb weniger Stunden abzuarbeiten war. Es begann damit, dass der Aufenthaltsbereich von Mark Engelhardt – eigentlich Torwart des Kreisoberliga-Teams – mit einem Hochdruckstrahler gereinigt wurde. Ein leichter Wasserstrahl und ein Besen reichten aus, um die Kabinen der Ersatzbänke von Heim- und Gastmannschaft zu säubern. Das Material- und Getränkelager wurde aufgeräumt, der Lattenzaun davor von Günter Kinader vermessen, weil er ausgetauscht werden muss.

Als mühselig entpuppte sich das Rupfen der Wildkräuter, das auf den Wegen rund um den Fußballplatz wuchs. Zwei Frauen kümmerten sich darum. Die Abflüsse in der Duschkabine wurden vom Schmutz befreit. Gereinigt wurde auch die Schmutzrinne im Eingangsbereich zu den Umkleidekabinen. Die Torwand wurde repariert und wieder zusammengebaut, die Ballfangnetze hinter den Toren geflickt und die Ränder des Rasenplatzes wurden mit Spaten abgestochen, die Rasenreste dann mit einem Schubkarren abgefahren. Mindestens vier Anhänger voll Heckenschnitt musste Hermann Massoth zur Annahmestelle des ZAKB fahren. Die Hecken wurden am östlichen Rand des Ehlrieds, am Zaun des Tennisclubs, geschnitten und von einigen Spielern zu großen Haufen getürmt. Zur Belohnung wurden alle Teilnehmer mit warmem Fleischkäse, Brötchen und kühlen Getränken versorgt. ml