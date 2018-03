Anzeige

LORSCH.Wiederholungen sprechen für Konstanz. Das gilt auch für das Personaltableau im AH-Vorstand der Fußball-Abteilung in der Turnvereinigung Lorsch. Denn die Protagonisten fürs neue Jahr sind identisch mit denen aus dem abgelaufenen. Das heißt: Die „Alten Herren“ im TV werden weiter vom erprobten Führungs-Tandem Matthias Rothmund und Jürgen Bohrer geleitet. Rothmund kümmert sich zudem um die Kasse. Spielführer sind 2018 wieder Bernd Walter und Andree Rapp. Mannschaftsbetreuer bleiben Manfred Hartnagel und Roy-Steffen Müller, Kopf des Veranstaltungsschusses ist Achim Keßler.

Das sind die wichtigsten Personalien in der jüngsten Jahresversammlung der Ehlried-Kicker im Sportpark. Mit 75 Mitgliedern ist der Bestand stabil, ein Plus weist die Kasse auf, wie Rothmund in seinem Jahresrückblick resümierte.

Vorfreude auf die WM Das erneut umfangreiche Veranstaltungsprogramm für dieses Jahr skizzierte Achim Keßler. In den ersten Märztagen geht es zum Skifahren nach Mellau (die 21. Fahrt insgesamt). Den fußballsportlichen Auftakt bildet das Ü40-Pokalspiel – voraussichtlich am 14. März gegen den SV Kirschhausen. Im Juni mit Beginn der Fußball-WM heißt es wieder „Public Viewing“ im Ehlried – gemeinsames Grillen inbegriffen. red

Eine solide Kassenführung attestierte für die Prüfer Christoph Dorn („Es gibt keine Beanstandungen“). Der einmütigen Entlastung des alten AH-Vorstandes, stand somit nichts mehr im Wege. Die sportliche Bilanz der TV-AH war durchwachsen, denn bekanntlich liegt die Wahrheit auf dem Platz: Sechs Siegen (Klein- und Großfeld) standen sieben Niederlagen gegenüber. Besser lief ‘s mit vier ersten und zweiten Plätzen bei den Turnierteilnahmen. Im Kreispokal der Ü40 war 2017 im Halbfinale dann Schluss, im laufenden Wettbewerb hat man wieder die dritte Runde erreicht.