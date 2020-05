Gastwirt vertreibt Einbrecher

Lorsch.Kriminelle haben am vergangenen Samstag (23. Mai) zwischen 5.10 und 5.25 Uhr die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Lorscher Heinrichstraße in der Nähe der Rödchesgasse aufgebrochen, um in eine Wohnung eindringen zu können. Während der Tat machten die Einbrecher nach Angaben der Polizei jedoch so viel Lärm, dass sie von einem dort wohnenden Gastwirt entdeckt wurden. Ohne Beute flohen sie mit einem silberfarbenen Auto.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere Hinweise entgegen. Telefon: 06252 / 7060. red

