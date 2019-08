Geangelter 13-Kilo-Karpfen durfte wieder in den See

Lorsch.Weitaus mehr als nur „Würmer zu baden“ erlebten acht Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren beim Ferienspieltag des Angelsportvereins Lorsch-Einhausen (ASV) am Seehof.

Betreut von sieben Anglern und einer Anglerin durften sie am Ufer des östlichen Teils des Seehofsees ihre Angelruten auswerfen. Bevor es aber so weit war, wurden sie bei einem Spaziergang am Uferbereich über das Gewässer,

