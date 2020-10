Gedenksteine für vertriebene Lorscher

Lorsch.An eine „ganz besondere Stelle des jüdischen Gedenkens in Lorsch“ hatte gestern Thilo Figaj im Namen des Heimat- und Kulturvereins eingeladen. In der Karlstraße, Ecke Landgrabenstraße befand sich nämlich einst das Haus der Familie Oppenheimer. Als „Judenhaus“ sei das Gebäude vielen alten Lorschern auch lange nach der NS-Diktatur in Erinnerung geblieben, erklärte Figaj. In dem Gebäude lebten,

...