Gedichte am Hoftor

Mehr als 80 Gedichte hängen derzeit an Lorscher Hoftoren. © Stadt Lorsch

Lorsch.Glück hat jeder Mensch gerne. Doch was ist das eigentlich? Wann ist jemand, was macht Leute glücklich? Das kann vieles sein: Gärten beispielsweise. Der Sommer, ein Apfel, die Liebe oder auch: Fußball. Das und noch viel mehr jedenfalls steht in über 80 Gedichten, die jetzt wieder überall in Lorsch aufgetaucht sind: „Poesie fürs Hoftor“ nennt sich die beliebte Aktion im Umfeld des Bienen- und

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2240 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.05.2018