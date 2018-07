Anzeige

Lorsch.Um Steine dreht sich alles beim nächsten Termin in der Reihe Leseschwarm. Am 18. Juli (Mittwoch) treffen sich Lyrik-Freunde dazu um 19 Uhr in der Oleanderstraße im Wohngebiet Asturien.

Steine hat man nicht gerne im Schuh, legt sie aber durchaus gerne mal dem einen oder anderen in den Weg. Sie sind Symbol für die Ewigkeit, aber auch für unmenschliche Härte. Sie sind prächtig und kostbar, wenn es sich um Edelsteine handelt oder grau und unbeweglich als Felsen. Trotz ihrer Härte ist es doch so, dass jeder Stein vom steten Tropfen des weichen Wassers am Ende ausgehöhlt und geschliffen wird.

Das Team des Leseschwarms hat nach Wolken und Bäumen nun die Steine zum dritten Thema seiner Gedichte-Lesungen in diesem Jahr auserkoren. Dazu wird man nach Asturien gehen, in das Wohnviertel, das südlich der Heppenheimer Straße vor der Kreuz- und Glockenwiese am östlichen Stadtrand liegt. Denn der dortige Oleanderplatz, am Ende der Oleanderstraße gelegen, ist von Steinen gesäumt. Wie immer sind es zwei mal dreißig Minuten, in denen der wechselnde Vortrag der sechs Lyrik-Liebhaber stattfindet.