Geld aus Opferstock gestohlen

Lorsch.Auf die beiden Kirchen in Lorsch hatten es bislang noch unbekannte Täter am Dienstag abgesehen. Die Polizei berichtete gestern von Kriminellen in der evangelischen Kirche in der Nibelungenstraße sowie auch im Gotteshaus der Katholiken in der Römerstraße.

Aus einem Opferstock entwendeten die Diebe rund 100 Euro Bargeld. Zeugen hatten die Spuren der Kriminellen gegen 16 Uhr beziehungsweise 18 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert.

Mit Gewalt in die Sakristei

In beiden Fällen reicht der Tatzeitraum bis 9 Uhr am Vormittag zurück. Die Unbekannten hatten bei den Taten das Innere der für die Öffentlichkeit zugänglichen Kirchenräumlichkeiten durchsucht. Zudem verschafften sie sich auch gewaltsam Zugang zur Sakristei.

Hunderte Euro Sachschaden

Außer dem entwendeten Bargeld war gestern noch keine weitere Beute bekannt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Personen in oder an den Kirchen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim zu melden. Erreichbar sind die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 06252/7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.09.2018