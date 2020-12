Geld für den neuen Lebensmittelladen

Lorsch.Seit gut fünf Wochen hat Lorsch wieder einen Supermarkt in der Stadtmitte – und wird um diese Einkaufsgelegenheit von vielen Bürgern in anderen Kommunen beneidet, in denen es kein solches Angebot im Zentrum gibt. Dass es ein gewisses Wagnis ist, heutzutage einen Markt in der Stadtmitte zu eröffnen, da viele Kunden häufig auf der grünen Wiese einkaufen, haben auch die Betreiber des Lorscher Vollsortimenters öffentlich erklärt. Dass das Projekt gefördert werde, hatte der Träger des Lebensmittelladens, die AQB gGmbH, ebenfalls betont.

Arbeit auch mit Behinderungen

Mit rund 245 000 Euro fördert der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen den Aufbau des Nahkauf-Lebensmittelladens in Lorsch, in dem auch Menschen mit Behinderung beschäftigt werden. AQB bedeutet Arbeit und Qualifizierung für Menschen mit Behinderung. Die Förderung hat der LWV-Verwaltungsausschuss in einer Sitzung in Kassel in dieser Woche beschlossen. „Wir unterstützen sehr gerne Lebensmittelläden, da sie zum einen abwechslungsreiche Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen mitten in der Gesellschaft bieten“, erklärt LWV-Landesdirektorin Susanne Selbert. „Zum anderen profitieren die Menschen vor Ort von der Einkaufsmöglichkeit, insbesondere wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.“

Die AQB wurde 2007 als Inklusionsunternehmen in Baden-Württemberg gegründet. Von den 83 Mitarbeitern sind rund 65 Prozent schwerbehindert. Schwerpunkt des Unternehmens ist der Lebensmittelhandel: Neben einem Café betreibt es sechs Lebensmittelmärkte in Baden-Württemberg und seit 2019 einen in Lindenfels, ebenfalls vom LWV Hessen Integrationsamt gefördert.

Die Stadt Lorsch hatte Kontakt zur AQB aufgenommen und eine Fläche im Ortszentrum angeboten, um dort einen Lebensmittelmarkt zu betreiben. Auf etwa 700 Quadratmetern bietet der Markt neben dem üblichen Sortiment auch ein großes Angebot an vorgefertigten Lebensmitteln an, um der Nachfrage von Beschäftigten benachbarter Unternehmen und Touristen nachzukommen. Der Markt in der Welterbestadt Lorsch schließe eine Lücke in der wohnortnahen Versorgung.

Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 513 000 Euro sind rund 350 000 Euro förderfähig, so der Landeswohlfahrtsverband. Neben Eigenmitteln fließen Zuschüsse von Rewe, der Aktion Mensch, des Vermieters und des LWV- Integrationsamtes. Von den LWV-Mitteln werden unter anderem Kühlschränke, Regale, Einkaufswagen und Teile der Außenwerbung finanziert. Voraussetzung für die Förderung durch den LWV ist, dass dort für rund vier Jahre fünf Vollzeitstellen mit behinderten Mitarbeitern besetzt werden.

Inklusionsbetriebe sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie unterscheiden sich von anderen Arbeitgebern durch den verbindlichen Unternehmenszweck, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sowie arbeitsbegleitend zu betreuen. sch/red

