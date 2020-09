Geld in der Bäckerei geklaut

Lorsch.Ein Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Freitag in einer Bäckerei in der Rheinstraße. Das teilte gestern die Polizei mit. In dem Betrieb in der Nähe der Josefstraße wurde von unbekannten Tätern der Einsatz einer Kassenlade mit etwa 100 Euro gestohlen.

Tür nicht verschlossen?

Wie der Dieb in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 5.50 Uhr den Verkaufsraum unerkannt

...