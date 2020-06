Geld und Kaffee geklaut

Lorsch.Das Büro eines Getränkehandels „Im Rod“ geriet in der Nacht zum Freitag in das Visier von Kriminellen. Wie die Polizei gestern mitteilte, liegt die Tatzeit, in der die Einbrecher aktiv wurden, in der Zeit zwischen 23.30 und 3 Uhr.

Die Täter verschafften sich durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zugang in die Räumlichkeiten und suchten anschließend im Bürogebäude nach Wertgegenständen.

...