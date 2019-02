Geldanlagen mit ethischen Werten

Lorsch.Welche Möglichkeiten ergeben sich jenseits der klassischen Geldanlagen? Ethisch, soziale und moralisch einwandfreie Geldanlagen sind heute nicht leicht zu identifizieren. Haben diese Art Investments auch eine ähnliche Rendite wie die Klassiker? Welche Kriterien sind wichtig und auf welche kann ich notfalls verzichten? Und wie kann die praktische Umsetzung nachher gelingen?

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule lernen Teilnehmer, wie sie geeignete Geldanlagen finden, die zu ihnen und ihren Werten passen. Der Kurs läuft am 12. März von 16 bis 19 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch. Interessenten melden sich an unter der Rufnummer 06251 17296-21 oder unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.02.2019