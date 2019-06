Gemeindefest mit jeder Menge Musik

Lorsch.Die evangelische Kirchengemeinde Lorsch lädt zu ihrem Gemeindefest ein. Termin ist am kommenden Sonntag (16.). Der Besuch der Feierlichkeiten am Wingertsberg lässt sich so mit einem Besuch des Johannisfestes verbinden, das vom 14. bis 17. Juni gefeiert wird.

„Der Himmel geht über allen auf“ lautet das Motto für das Gemeindefest, das um 10 Uhr mit einem festlichen Familien-Gottesdienst

...