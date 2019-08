Gemeinsam Volkslieder singen im Vogelpark

Lorsch.Am kommenden Freitag, 23. August, ab 18.30 Uhr lädt der Gesangverein Liederkranz zum Volksliedersingen in den Vogelpark am Birkengarten ein. In der Gemeinschaft sollten sich Viele trauen, ihre Stimmbänder wieder einmal zu benutzen.

Wenn der Text nicht mehr im Kopf ist, macht das nichts, denn es werden Texthefte an die Teilnehmer ausgeteilt. Unter der Leitung von Vizedirigentin Margarete

...