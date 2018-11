Gerhard Jäger ist neuer Kassenprüfer

Lorsch.Recht schnell war jetzt die Jahreshauptversammlung des Fußballfördervereins Kick-Off Lorsch vorbei. Ernst-Ludwig Drayß, der vor einem Jahr zum Vorsitzenden gewählt worden war, berichtete, dass er an verschiedene Fußballfreunde einen Brief mit dem Wunsch verschickt hat, dass sie sich dem Förderverein anschließen mögen.

Dies sei leider nur in vier Fällen gelungen. Neu hinzugekommen ist beispielsweise Gerhard Jäger, der im Verlauf der Versammlung für ein Jahr zum Kassenprüfer gewählt wurde. Das Amt war frei geworden, da Markus Hartmann aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Der Förderverein hat sich am „Tag des Sports“ der Stadt Lorsch und mit einem Stand am Vatertags- und Frühlingsfest der Tvgg-Fußballer beteiligt. Bei der Weihnachtsfeier warb der Vorstand um neue Mitglieder. Der Fußballabteilung wurden Zuschüsse für die Honorierung von Schiedsrichtern gewährt, der Fußballjugend außerdem für den Spielbetrieb. Zu seinem Geburtstag wünschte sich Vorsitzender Ernst-Ludwig Drayß keine Geschenke, sondern bat stattdessen um Spenden für den Förderverein.

Das bisher eingegangene Geld soll in erster Linie für ein Integrationsprojekt verwendet werden. Dahinter verbirgt sich eine dritte Fußballmannschaft, in der junge Mitglieder sowie geflüchtete Eritreer, Afghanen und Äthiopier gemeinsam spielen, wie Christoph Dorn berichtete. „Das macht Arbeit und kostet Geld“, so Dorn. Grünes Licht gaben die Mitglieder für einen Zuschuss zum Kauf eines Trikotschranks.

Neue Mitstreiter gesucht

Dem Kassenbericht von Ute Schuster war zu entnehmen, dass sich ein leichtes Minus ergeben hat. Die Einnahmen bestanden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Schuster verlas auch den schriftlich vorliegenden Kassenprüfbericht von Markus Hartmann, der nichts zu beanstanden hatte. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Beschlossen wurde, weiter um neue Mitglieder zu werben, damit der Verein seine Aufgaben erfüllen kann. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018