Germania plant Wiederholung

Anzeige

Lorsch.Markttag! Unter blauem Himmel herrschte ein munteres Treiben auf dem Vereinsgelände der Lorscher Germania am Forstbann. Zu Fuß, per Drahtesel und auch per Auto – es war ein stetes Kommen und Gehen Interessierter und Neugieriger beim Männergesangverein. Im Jahr ihres 120-jährigen Bestehens hatte die Germania zum ersten Mal zu einem Flohmarkt eingeladen.

Da die Standgebühr in Form eines Kuchens zu entrichten war, bot gleichzeitig das Germania-Café im Sängerheim eine große Gebäckauswahl. Die Vielfalt der süßen Angebote von Schwedentorte bis hin zu Apfel- und Mohnkuchen wurde noch vom breiten Angebot der Händler übertroffen. Schlauchboot, Isomatten, Horrorkrimis, Heiligenfiguren, Pelzmäntel, Musik-CDs, Kinderkleidung, T-Shirts, Kappen, Schuhe, Blumenvasen, Weingläser mit Schliff und Zimmerpflanzen: Alles für kleines Geld erwerbbar.

Mehr als 30 Händler

Genauestens wurden die Waren von den jungen und älteren Besuchern geprüft: „Guck mal, so ein Telefon hatten wir auch mal!“ Schon allein das Entdecken und Wiedererkennen war für viele ein Vergnügen. Und mancher Artikel wechselte dann nach kurzem Verhandlungsgespräch seinen Besitzer. Diejenigen, die trotz des üppigen Warenangebots nichts fanden, konnten sich mit sorgsam ausgewählten Kuchenstücken ausstatten. Und wenn nicht vor Ort, versüßten sie die nachmittägliche Kaffeetafel daheim.