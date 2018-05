Anzeige

LORSCH.Seit nun schon 22 Jahren gibt es Platzkonzerte in Lorsch, ehemals von Paul Schnitzer inszeniert. Mit einem Heimspiel des Männergesangvereins Germania 1898 Lorsch geht die beliebte Platzkonzertreihe in der historischen Innenstadt am kommenden Sonntag (6.) in die neue Saison. Die Sänger der Germania übernehmen mit ihrem Dirigenten Tobias Freidhof den Auftakt. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Die Platzkonzertreihe bietet auch in diesem Jahr wieder ein stilistisch vielfältiges Programm, zu dem der Heimat- und Kulturverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Lorsch sonntags einlädt.

Insgesamt sind zehn Platzkonzert für diese Saison geplant, wenn nicht unvorhersehbarer Platzregen oder starke Windböen einen Strich durch die Rechnung machen. Damit die Partituren nicht flötengehen, gibt es bei den Auftritten ein sehr wichtiges Utensil: die gute alte Wäscheklammer.