Anzeige

Lorsch.Die tägliche Arbeit im Büro wird durch den Einsatz von MS Office effizienter. Mit den Programmen Word, Excel und Outlook lassen sich die meisten Bürotätigkeiten abdecken. Wie man diese Programme sinnvoll einsetzt und die Daten zwischen ihnen austauscht, vermittelt Interessierten jetzt ein Kurs der Kreisvolkshochschule in Lorsch.

Inhalt des Kurses ist das Erstellen von Geschäftsbriefen mit Word, das Arbeiten mit Dokumentvorlagen, das Erzeugen von Serienbriefe, das Durchführen von Berechnungen mit Excel, die Dokumentenverwaltung, das Senden und Empfangen von Nachrichten in Outlook sowie die Kontakt- und Terminverwaltung.

Unterricht von Montag bis Freitag

Der Kurs läuft ab Montag, 2. Juli, und endet am Freitag, 6. Juli. Unterrichtet wird täglich in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch.