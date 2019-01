Geschenke für aktive Löschhasen

Lorsch.30 Mitglieder und zehn Betreuer bilden die Gruppe der Löschhasen, der Kinderfeuerwehr von Lorsch. An etwa 20 Terminen im abgelaufenen Jahr wurden sie von den Betreuern in kindgerechter und teilweise spielerischer Art in die Aktivitäten des Feuerwehrwesens und der vorhandenen Geräte eingewiesen. Jetzt trafen sie sich mit Eltern und Geschwistern zu einer Jahresabschlussfeier mit Kaffee und

...