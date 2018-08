Geselligkeit beim SPD-Grillfest

LORSCH.Geselligkeit war am Samstag bei der Lorscher SPD angesagt. Der Ortsverein hatte zum Grillfest auf das Gelände der Kleintierzüchter eingeladen. Dabei bot sich Gelegenheit zum Plaudern, zum Austausch über Politisches und zu Gesprächen über Gott und die Welt. Eröffnet wurde das Beisammensein am späteren Nachmittag von Ortsvereins-Vorsitzender Brigitte Sander (stehend, rechts). Unter anderem begrüßte sie in der Runde den Bergsträßer Kreisbeigeordneten Karsten Krug, Landtagsabgeordneten Norbert Schmitt sowie Marius Schmidt, Kandidat bei den anstehenden Landtagswahlen. Musikalisch begleitet und eingerahmt wurde die Veranstaltung vom Duo Reymann – Sven Sander und Jens Reyer. thz/Bild: Zelinger

