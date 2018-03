Anzeige

Lorsch.Die gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg ermöglicht es Menschen, so miteinander zu kommunizieren, dass Konflikte im persönlichen, beruflichen oder gesellschaftlichen Bereich friedlich beigelegt werden. In einem Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße erfahren die Teilnehmer, wie es gelingt, unter Berücksichtigung eigener Gefühle und Bedürfnisse wertschätzende Gespräche zu führen und kooperative Lösungen zu finden.

In Rollenspielen wird geübt, seinem Gegenüber respektvoll zu begegnen und sich authentisch mitzuteilen. Das Seminar läuft am Samstag, 17. März von 13-18 Uhr und am Sonntag, 18. März, von 10 bis 17 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch, Römerstraße 16. Anmeldung unter 06251 17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de red