Glocken läuten für den Frieden

Lorsch.Die evangelische Kirchengemeinde Lorsch beteiligt sich am europaweiten Glockenläuten zum Internationalen Friedenstag am 21. September. Wie an zahlreichen anderen Orten Europas werden am kommenden Freitag auch in der evangelischen Kirche auf dem Wingertsberg von 18 bis 18.15 Uhr die Kirchenglocken läuten.

Die Veranstalter des „Europäischen Kulturerbejahres“ haben alle Glockeneigentümer Europas gebeten, am Internationalen Friedenstag unter dem Motto „Friede sei ihr erst Geläute“ ab 18 Uhr für eine Viertelstunde die Glocken erklingen zu lassen. Es wäre das erste Mal in der europäischen Geschichte, dass alle Glocken gemeinsam läuten und gemeinsam für den Frieden erklingen.

Mit dem Glockengeläut soll auch an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sowie an den Beginn des 30-jährigen Krieges vor 400 Jahren erinnert werden.

Anschließend lädt die Kirchengemeinde in ökumenischer Verbundenheit dazu ein, gemeinsam von der Kirche auf dem Wingertsberg zum Benediktinerplatz zu gehen, um dort an dem Wortgottesdienst teilzunehmen, den Diakon Andreas Debus und Pastoralreferent Peter Schoeneck von der katholischen Schwestergemeinde St. Nazarius um 19 Uhr gestalten werden. red

