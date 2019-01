Glück entsteht im Kopf

Lorsch.Glücklich sein entsteht im Kopf, daran will ein Seminar der Kreisvolkshochschule in Lorsch erinnern. „Unsere westliche Kultur ist von Außenorientierung geprägt. Ständig versuchen wir, Ereignisse als gut oder schlecht zu bewerten. Um uns glücklich zu fühlen, wollen wir möglichst viele positive Erlebnisse einheimsen und die schlechten vermeiden. Das überfordert“, heißt es in der Ankündigung für das Angebot.

Willen zum Glück entwickeln

Im Seminar wird ein anderes Verständnis vom Glücklichsein vorgestellt. Es geht um eine von Innen kommende Empfindung, die entsteht, wenn wir uns von der permanenten Bewertung der Außenereignisse lösen. Daraus folgt die Erkenntnis: Wir können einen Willen zum Glücklichsein entwickeln.

Im Seminar der Kreisvolkshochschule erfahren die Teilnehmer, wie man daran arbeiten kann, glücklich zu werden. Das Seminar läuft am 29. Januar von 19.30 bis 21.30 Uhr im Haus Löffelholz in der Lorscher Römerstraße 16.

Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 06251/17296-18 möglich oder online über www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019