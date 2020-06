Glückwünsche für Maria Wiedemann

Lorsch.Maria Wiedemann, geborene Henkes, kam 1930 in Lorsch zur Welt als Tochter des Zigarrenfabrikanten Henkes in der Nibelungenstraße. Die Fabrik wurde in späteren Jahren abgerissen und dort entstanden Reihenhäuser. Nach dem Abitur an der Liebfrauenschule in Bensheim erlernte sie in der eigenen Fabrik den Beruf als Einzelhandelskauffrau.

1954 heiratete sie den Elektroingenieur Edmund

