Anzeige

Lorsch.Mit einem Sieg über den Tabellenletzten sicherte sich das Team der Goldenen Sechs I die Lorscher Stadtmeisterschaft der Hobbykegler. 793:697 hieß es am letzten Spieltag gegen Vorbei II – und damit war die Mannschaft nicht mehr vom Thron zu kegeln. Zwar ist die Stadtmeisterschaft jetzt beendet. Die eigentliche Siegerehrung wird aber erst am 5. Mai durchgeführt.

Im vergangenen Jahr konnte sich Vorbei I den Wanderpokal sichern. Dieses Mal klappte es für das Team nicht, obwohl wenn die Mannschaft im letzten Durchgang mit 830:801 gegen die Doppelhopser siegte. Die Skywalker unterlagen der Goldenen Sechs II mit 802:835 Holz – und erzielten dabei das beste Wurfergebnis dieses Tages.

In der Einzelwertung sicherte sich Gabi Selzer (Doppelhopser) mit 2109 Holz ganz knapp den ersten Platz vor Regina Bock (Goldene Sechs II), die auf 2105 Holz kam. Im vergangenen Jahr hatte sie noch die Nase vorne gehabt. Ganz besonders blickte die Konkurrenz auf die Einzelwertung der Herren. Dabei sicherte sich Sven Rothermel (Goldene Sechs I) mit starken 2230 Holz den Titel in der Einzelwertung. Der 38-jährige Kegler, der bereits mehrfach Hessenmeister war, wohnt in Darmstadt und spielte bis zum vergangenen beim Club Coole 13. Dort geht auch die Goldene Sechs unter dem Namen Neuntöter 49 an den Start. Der Verein hatte ihn und auch seinen Vater Heinz Rothermel für die Lorscher Stadtmeisterschaft angeworben.