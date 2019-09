Gospels mit Miriam Schäfer

Lorsch.Neue Klangformen, erfrischende Stimmen und die Vielfalt des Gospel können Interessierte am kommenden Samstag (7.) um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Nazarius in Lorsch erleben. Der Gospelchor Voices Lorsch wird erweitert durch begeisterte Sänger auftreten, die einem entsprechenden Aufruf gefolgt sind und bei einem Workshop fleißig mitgeübt haben.

Miriam Schäfer, eine bekannte

...