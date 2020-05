Gottesdienst-Anmeldung noch heute möglich

Lorsch.Noch bis heute um 16 Uhr können sich Interessierte unter der Rufnummer 06251/589333 für einen Besuch des Gottesdienstes am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Lorsch anmelden. Insgesamt gibt es Sitzplätze für 36 Besucher sowie drei weitere für Liturgen und Musikerinnen – jeweils mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern. Die Gottesdienstbesucher müssen beim Eintreten und Verlassen Mund- und Nasenschutz-Masken tragen und sich zudem an einige weitere Regeln halten. Gemeindegesang ist beispielsweise nicht erlaubt. Die Kirchenmusikerinnen der Gemeinde, Ulrike Wollny und Monika Volk, sowie die Pfarrer lassen stellvertretend ihre Stimmen erklingen.

Vor der Kirche nehmen zwei Kirchenvorstände die Gottesdienstbesucher Empfang. Im Inneren des Gotteshauses werden sie gebeten, von vorne nach hinten die Sitzplätze einzunehmen. Wenn das Hauptschiff gefüllt ist, können weitere Gottesdienstbesucher über den Nebeneingang eingelassen werden. Der Auszug soll dann unter Anleitung in umgekehrter Reihenfolge erfolgen. Eine Kollekte kann in eine Box oder in ein bereitstehendes Körbchen hineingelegt werden.

Der Sonntagsgottesdienst wird zudem auch live online über YouTube übertragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.05.2020