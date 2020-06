Gottesdienst mit Priesterjubiläum

Lorsch.Michael Bartmann, Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde St. Nazarius, kann in wenigen Tagen – am 1. Juli – sein silbernes Priesterjubiläum feiern. Im Sonntagsgottesdienst am 5. Juli soll dieses Datum besonders gewürdigt werden.

Die Katholiken sind zu einem festlichen Gottesdienst eingeladen, zu dem auch mehrere Ansprachen gehören. Er beginnt unter freiem Himmel um 10 Uhr vor der Kirche. Wegen der Corona-Krise bleibt die Besucherzahl zwar begrenzt. Statt 100 sind aufgrund der aktuellen Lockerungen inzwischen aber bis zu 250 Teilnehmer erlaubt. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020