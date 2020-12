Gottesdienste an Heiligabend sind schon fast alle ausgebucht

In der evangelischen Kirche (oben) gibt es zwar noch Plätze an Heiligabend, in St. Nazarius aber sind drei von vier Christmetten schon ausgebucht, auch die vier Freiluftgottesdienste sind bereits alle belegt. Krippenfeiern gibt es diesmal nicht in der katholischen Kirche, sondern im Paulusheim.

© Parzinger