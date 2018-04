© Dietmar Funck

Lorsch.Veränderungen in der Herdbuchführung in der Schweiz gaben den Anlass, dass sich eine Interessengemeinschaft Rätisches Grauvieh Albula im Oktober 2016 in Deutschland gründete. Das zweite Treffen der Mitglieder, die rund 100 Tiere besitzen, fand am Wochenende in Lorsch statt. Lauresham-Leiter Claus Kropp (rechts) gab bei einer Führung nicht nur Einblicke in die Zuchtergebnisse im Freilichtlabor,

...

Sie sehen 60% der insgesamt 670 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018